85,4% самарцев платят за воду
Об этом сообщают «Самарские коммунальные системы».
По данным компании, с 1 января по 28 февраля текущего года общая дебиторская задолженность предприятий и физических лиц за услуги холодного водоснабжения и водоотведения составила 1,023 миллиарда рублей. Большая часть - это просроченная задолженность свыше месяца. Уровень оплаты по городу составляет 85,4%. Хотя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая дебиторская задолженность увеличилась на 12,9%.
В списках должников числятся все группы абонентов: частные лица, управляющие компании, предприятия, бюджетные учреждения. Каждый должник находится на контроле специалистов «Самарских коммунальных систем», и с каждым проводится индивидуальная работа. Так, например, в адрес физических лиц за 2 месяца было направлено 7014 претензий, в адрес юридических лиц – 1359 претензий; вручено 9 156 уведомлений об отключении/ограничении услуг; подготовлено 62 исковых заявления в адрес юридических лиц и 700 заявлений о выдаче судебных приказов в отношении физических лиц.
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