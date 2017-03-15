Руководителей областных школ и детсадов оштрафовали на 14 миллионов

Всего в прошлом году ведомство провело в школах, детсадах и социальных центрах защиты детей 1708 плановых проверок по контролю исполнения требований санитарного законодательства и 2169 – внеплановых по различным основаниям (контроль исполнения ранее выданных предписаний, обращения граждан и др.). В ходе 2430 проверок выявлены нарушения. Управление возбудило 3452 дела об административных правонарушениях, при рассмотрении которых вынесено 2546 постановлений о штрафах для виновых лиц на общую сумму 14,1 миллиона рублей.