Объекты ЖКХ и памятники культуры в Самаре могут ремонтировать инвесторы
Этот вопрос 14 марта обсуждали на комитете по строительству Самарской городской думы.
Депутаты рассмотрели поправки в положение «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью городского округа Самара». Предлагаемые изменения позволят активизировать работу по заключению концессионных соглашений в Самаре.
Концессия – это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов недвижимого имущества. При этом инвестор получает возможность эксплуатировать объект и получать с него прибыль. Данные соглашения являются эффективным механизмом привлечения частных инвестиций в развитие объектов общественной инфраструктуры и уже широко используются в ряде муниципалитетов Самарской области. Концессии позволяют за счет частных инвесторов реанимировать объекты ЖКХ, реставрировать памятники архитектуры, приводить в порядок здания социальных учреждений. При этом здания остаются в собственности муниципального образования.
Обсуждаемые депутатами поправки закрепляют полномочия главы города по заключению, исполнению, изменению, прекращению концессионных соглашений и контролю за соблюдением условий заключенных договоров.
Члены комитета поддержали данную инициативу, теперь поправки должны быть утверждены на пленарном заседании думы.
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