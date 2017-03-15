В Куйбышевском районе Самары построят новую котельную
Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Самарской области Николая Меркушкина с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Новая котельная обеспечит теплом и горячей водой Куйбышевский район Самары. В ближайшее время будет проводиться необходимая работа для реализации этого важного для города проекта.
Обсуждался и вопрос участия ПАО «Кузнецов» в модернизации и обновлении газотурбинных двигателей для газовых сетей «Газпрома». На данный момент почти треть установок, задействованных при перекачке газа в сетях компании, это двигатели марки «Николай Кузнецов». И сегодня самарское предприятие совместно с ПАО «Газпром» готово приступить к выпуску современных газотурбинных установок.
На встрече было рассмотрено еще одно перспективное направление сотрудничества, связанное с созданием в Самарской области газохимического комплекса по глубокой переработке природного газа. Данный проект имеет особое значение с учетом высокого научного и промышленного потенциала региона в данной области.
Также рассмотрен проект футбольного манежа в Самаре, строительство которого будет приурочено к 75-летию компании «Газпром Трансгаз Самара» в 2018 году.
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