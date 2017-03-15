Прокуратура начала проверку по факту недомогания 7 школьников в Новокуйбышевске

В тот же день надзорное ведомство совместно с администрацией Новокуйбышевска провела заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. В школе якобы чувствовали запах гари с улицы. По информации и. о. главврача больницы, при обследовании детей признаки отравления не были обнаружены. Лаборатория департамента экологии Новокуйбышевска и сотрудники Роспотребнадзора произвели забор воздуха в трех точках города. Анализ не выявил превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.