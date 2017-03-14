Тольяттинский догхантер ранил из ружья строителя
В дежурную часть отдела полиции Центрального района Тольятти поступило сообщение об огнестрельном ранении мужчины на территории полигона бытовых отходов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Раненого госпитализировали в больницу. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место преступления, изучили обстоятельства случившегося и опросили свидетелей. Стражи правопорядка установили, что потерпевший находился на территории полигона в составе бригады, выполнявшей ремонтные работы. В это же время другая группа людей занималась отстрелом собак на том же полигоне.
Пуля из охотничьего нарезного ружья одного из догхантеров рикошетом попала в область поясницы работника строительной бригады. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и доставили его в отдел полиции для выяснения деталей произошедшего. Предполагаемый виновник не смог предоставить полицейским разрешение на отстрел животных на территории Тольятти. По имеющимся у правоохранителей данным, подозреваемый 1985 года рождения ранее не был судим.
Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сотрудники полиции продолжают устанавливать детали происшествия.
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