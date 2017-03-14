Таможенники проследят за безопасностью гостей мундиаля

Комиссия, состоящая из 11 должностных лиц управления, будет координировать действия подчиненных таможенных органов при совершении операций и контроля в отношении товаров, перемещаемых участниками и гостями Кубка конфедерации FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Таможенные органы Приволжского региона имеют богатый опыт работы в период проведения мероприятий мирового уровня, таких как 27 Всемирная летняя Универсиада в Казани в 2013 году.