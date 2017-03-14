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Пожаром на «КуйбышевАзоте» заинтересовались следователи

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области собирает материалы по факту пожара на химзаводе для проведения проверки.
 
Напомним, что 12 марта 2017 года примерно в 10.15 на ПАО «КуйбышевАзот» в Центральном районе города Тольятти произошел пожар, который удалось потушить только в полночь. По предварительным данным, загорелись две установки по производству циклогексана,  площадь пожара достигла более 500 квадратных метров.
Дата: 14 марта 2017 , 14:37
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области
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