Чистоту Самары будут контролировать с воздуха

Любителям загрязнять город станет сложнее избавляться от мусора в неположенных местах. Нарушителей сегодня готовятся

отслеживать с помощью беспилотных летательных аппаратов, предоставленных управлением Росгвардии по Самарской области. Так, беспилотник самолетного типа может вести воздушную разведку в режиме реального времени больше двух часов. Максимальная высота, на которую аппарат поднимается, составляет 3,6 км, и у водителей грузовиков с отходами нет шансов увидеть «спутник» с земли.



Главный специалист экологического надзора департамента городского хозяйства и экологии Николай Стрельников отметил - запись с беспилотника гарантированно позволит привлечь нарушителей к ответственности. Работы по пресечению незаконного складирования отходов ведутся в комплексном взаимодействии с другими службами по поручению главы Самары Олега Фурсова. Количество незаконных свалок в городе неуклонно сокращается с 2011 года.