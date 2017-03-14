В Самаре отремонтируют музей Фрунзе и дом купца Головкина

Первый – на выполнение в 2017-2018 годах ремонтно-реставрационных работ по объекту: «Дом самарского купца 2-й гильдии, гласного городской думы (1892, 1895-1896, 1900) П.И. Головкина с торговыми помещениями». Это здание расположено на улице Куйбышева, 105. За 6,5 миллионов рублей работы согласилось выполнить ООО СО «Федерал».

Второй аукцион проводился на выполнение в 2017-2018 году ремонтно-реставрационных работ на кровле и фасаде объекта: «Дом, в котором жил М.В. Фрунзе в 1919 год. В доме музей Фрунзе». Это здание расположено на улице Фрунзе, 114. Контракт на сумму 3,1 миллиона рублей был заключен с ООО «НПУ Самарареставрация».