В Самаре отремонтируют музей Фрунзе и дом купца Головкина
Сегодня по заказу Главного управления организации торгов Самарской области состоялись два аукциона.
Первый – на выполнение в 2017-2018 годах ремонтно-реставрационных работ по объекту: «Дом самарского купца 2-й гильдии, гласного городской думы (1892, 1895-1896, 1900) П.И. Головкина с торговыми помещениями». Это здание расположено на улице Куйбышева, 105. За 6,5 миллионов рублей работы согласилось выполнить ООО СО «Федерал».
Второй аукцион проводился на выполнение в 2017-2018 году ремонтно-реставрационных работ на кровле и фасаде объекта: «Дом, в котором жил М.В. Фрунзе в 1919 год. В доме музей Фрунзе». Это здание расположено на улице Фрунзе, 114. Контракт на сумму 3,1 миллиона рублей был заключен с ООО «НПУ Самарареставрация».
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