Самарцам рассказали о новом механизме начисления компенсации расходов за ЖКУ
Конечно, у всех получателей пособий возникли вопросы. «Самарская газета» приняла шквал звонков, организовав 9 марта прямую линию с читателями. На вопросы о компенсации расходов на ЖКУ и транспорт для льготников, о выплатах ветеранам труда и инвалидам отвечали специалисты регионального министерства социально-демографической и семейной политики. В качестве спикеров выступили консультант управления реализации социальных гарантий граждан в сфере жилищно-коммунальных услуг Наталья Хохлова и главный консультант управления организации социальных выплат Ольга Титова.
- Зачем нужно было вводить изменения в порядке начисления социальных выплат?
Ольга Титова: - Большинство выплат различным категориям льготников производится из бюджета Самарской области. По общему объему выплат мы намного превосходим многие другие регионы страны. К сожалению, бюджет не увеличивается, а число людей, находящихся за чертой бедности из-за объективных экономических условий, растет. При этом ранее не учитывался принцип нуждаемости людей в социальной помощи. Согласитесь, пенсионеру, получающему десятки тысяч рублей пенсии ежемесячно, причем часто еще и работающему, погоды не делают 600 или 680 рублей, которые мы выплачиваем ветеранам труда. А вот для тех людей, которые не могут работать по состоянию здоровья и получают пенсию менее 10 тысяч рублей, эта сумма очень важна. Также за счет снятия этой надбавки у работающих пенсионеров и у тех, чья пенсия выше 19 500 рублей, мы смогли проиндексировать те выплаты, которые из-за инфляции со временем стали совсем мизерными. Например, ежемесячную выплату на ребенка, которая достигла теперь 500 рублей вместо прежних 150.
- Выплата отменена не только для ветеранов труда Самарской области, но и ветеранов федерального значения. Почему?
О. Т.: - Согласно федеральному закону, выплаты всем категориям ветеранов труда осуществляются из местных бюджетов, поэтому пришлось временно приостановить выплаты также работающим федеральным льготникам. Однако все другие виды льгот для них сохраняются.
- А если ветеран труда получает маленькую пенсию, работает и все равно его доходы недотягивают до 19 500 рублей?
О. Т.: - Сейчас прорабатывается и такая ситуация. Рассматриваются варианты, чтобы в дальнейшем возобновить таким гражданам категориальную выплату.
- Какие изменения ждут нас при компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг?
Наталья Хохлова: - Ранее все те, кому положена эта льгота, получали одинаковую сумму компенсации, она была вычислена на основе средних по области показателей. Теперь выплата зависит от реальной квартплаты конкретного льготника. Так что у кого-то эта компенсация увеличится в денежном эквиваленте, у кого-то уменьшится. У нас уже подписаны договоры о передаче сведений об оплате ЖКУ с большинством управляющих компаний и товариществ собственников жилья.
- В разъяснениях по поводу компенсации оплаты за жилищно-коммунальные услуги указано, что она будет производиться, если оплата сделана до 10-го числа каждого месяца и нет долгов. А что делать, если квитанции поступают позже этого срока? И что делать тем, у кого есть задолженность?
Н. Х: - Ничего страшного. Если вы не успели вовремя оплатить квитанцию, то сведения об оплате поступят в базу данных вашего районного центра социального обслуживания позже, и компенсация соответственно будет начислена со смещением сроков. В любом случае вы ее получите. Если же есть долги по ЖКУ, составьте соглашение с управляющей компанией или, например, электросетями об их рассрочке и гасите долг постепенно. Тогда соответствующий процент от погашенной суммы долга будет вам начисляться вместе с суммой компенсации прямо на пенсионный счет.
- Мы в этом месяце не получили положенную нам компенсацию за ЖКУ. Что делать?
О. Т.: - Во-первых, вы должны понимать, что сейчас идет переходный период. Работники ЖКХ и социальной сферы также должны адаптироваться к изменениям, вовремя внести все данные по реальной оплате в электронную систему, отработать всю цепочку совместных действий. Ваша сумма компенсации все равно придет к вам на счет, пусть и с небольшим опозданием. Если же до июня вы ее не получите, обращайтесь в органы соцзащиты: возможно, ваша управляющая компания не заключила вовремя договор и задерживает поступление сведений.
- Почему уменьшилось количество поездок по социальной карте? Получают ли работающие пенсионеры теперь компенсацию в 270 рублей на проезд? И могут ли они пользоваться социальным проездным?
О. Т.: - Сокращение количества поездок по социальной карте связано также с оптимизацией бюджета. Компенсацию проезда работающие пенсионеры не будут получать, но они могут пользоваться льготным проездом, который надо оформить в центре социального обслуживания своего района.
- Будут ли эти ограничения на выплату категориальных надбавок работающим пенсионерам и тем, чья пенсия превышает 19 500 рублей, действовать постоянно?
О. Т.: - Мы рассматриваем это как временную меру. К тому же как только пенсионеры - ветераны труда прекратят свою трудовую деятельность, с этого дня они будут получать все положенные выплаты. Нужно только при увольнении с работы сразу же подать сведения об этом в органы соцзащиты.
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