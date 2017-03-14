Облик Самары обсудили на круглом столе
На днях за круглым столом собрались специалисты, имеющие отношение к застройке Самары на протяжении десятилетий: архитекторы, чиновники профильных департаментов, ученые- историки, духовенство. Обсуждался неизменно насущный вопрос: как меняется облик города, какие знаковые здания мы безвозвратно потеряли, какие обрели и как можно органично соединять историю с современностью, при этом учитывая удобство проживания самарцев.
Елена Бондаренко, заместитель руководителя департамента градостроительства Самары
- На облик города только за последнее столетие оказывали влияние и разные стили в искусстве, архитектуре, и разные идеологические концепции, и разные экономические приоритеты, - отмечает председатель правления региональной организации Союза архитекторов России Юрий Корякин. - Сто лет назад градостроительство вырвалось из рамок традиционного реалистического искусства и оттолкнулось от модерна, оставив Самаре в наследство немало прекрасных зданий. А в 30-е годы прошлого века, вместе с новым мироустройством в стране, к нам пришла эпоха конструктивизма в строительстве, также оставившая свои образцы в камне, металле. Потом советский ампир, так называемую сталинскую архитектуру, взяли за основу как символ стабильности и мощи набирающего силу государства. И, кстати, старые здания в Самаре чаще не разрушали, а наполняли новым функциональным назначением. Вспомним постройки того же Иверского монастыря, которые на время стали Домом науки. В архитектуре невозможно соврать: сразу видно, какое время пришло, какие приоритеты довлеют.
Хрестоматийный самарский пример - разрушение в 1930-е годы кафедрального собора на Соборной площади (ныне - имени Куйбышева). На его месте появился монументальный театр оперы и балета, также ставший памятником эпохи, и вряд ли стоит поднимать сегодня вопрос о замене театра возрожденным собором. Был частично уничтожен Иверский монастырь, но сегодня город идет по пути его восстановления, создается привлекательный по архитектуре квартал. Можно продолжать ностальгировать по прежним зданиям речного и железнодорожного вокзалов Самары, но пришедшие им на смену - гораздо более вместительные, функциональные, безопасные. Так что город растет и меняется. Причем и по линии возрождения старины, взять то же обновление фасадов исторических зданий, набирающее обороты в последние два года.
- За последний век «перетряска» в застройке происходила многократно, - напоминает Юрий Корякин. - В 30-е годы в городе строились в первую очередь монументальные общественные здания, жильем тогда почти не занимались, коммуналок хватало, расселение отодвигали на потом. В 40-е годы вместе с эвакуацией к нам многих заводов в Куйбышеве создавался новый городской центр на Безымянке, со зданиями в стиле советского ампира. Так что район имеет особое архитектурное лицо. После войны начался бум жилищного строительства, достигший расцвета в 60 - 80-е годы. В 90-е годы дали простор для творчества, начали появляться архитектурные мастерские, и на смену сплошному типовому проектированию пришло индивидуальное.
Сегодня в город пришел новый тип застройки. Все больше высотных зданий. Далеко не все архитекторы поддерживают подобное заполнение исторических кварталов, но инвестор-застройщик думает о прибыли, а властям инвесторы очень нужны для пополнения доходной части бюджетов. Вот и получается, что нынешний облик во многом формируется экономическими расчетами.
Юрий Корякин предлагает: пройдите по той же улице Льва Толстого. Это же «слоеный пирог» истории самарской застройки - от типичных купеческих особняков до перестроенного здания филармонии, «космического» здания железнодорожного вокзала и современных многоэтажек. Время вносит свои коррективы, но весь процесс в идеале должен идти в рамках единой концепции развития города. И при обязательной публичности обсуждения проектов, чтобы ошибки были минимизированы.
Комментарии
Елена Бондаренко, заместитель руководителя департамента градостроительства Самары
- Развитие областного центра идет согласно нескольким основополагающим документам, в том числе Единой архитектурно-художественной концепции благоустройства города. В ней речь идет о фасадах зданий, единой городской навигации, подсветке, обустройстве бизнес-объектов на первых этажах зданий. По каждому району разработаны планы, главы районов ежемесячно отчитываются о том, как идет их реализация. Все это формирует облик города, вместе с новым строительством и реконструкцией, реставрацией старинных зданий. Мы понимаем, что далеко не все новостройки сегодня органично вписываются в городскую среду. Но, увы, очереди инвесторов-застройщиков на обустройство исторических кварталов нашего города сегодня не наблюдается. Очень сложно расселять ветхие дома, проводить современные коммуникации. Мало застройщиков, которые пришли бы к нам с предложением о реализации уникальных проектов, к тому же с элементами реставрации.
Протоиерей Максим Кокарев, руководитель пресс-службы Самарской и Сызранской Епархии
- Многие исторические здания в городе безвозвратно утеряны, в первую очередь культовые. У нас есть предложение: на местах, где стояли значимые памятники архитектуры, скульптуры, установить стелы с информацией, что здесь было прежде, какое значение имело для города. Стелы обязательно надо выполнить в едином стиле, хорошо бы со старинными фотографиями под стеклом или даже мини-макетами. Подобные объекты точно будут пользоваться вниманием и горожан, и гостей Самары. Объектов не вернуть, но так мы сохраним память о них, к тому же с привлекательной визуализацией.
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