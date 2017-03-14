В четверг в Самаре зазвучат сирены и громкоговорители

На 16 марта намечена плановая комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Самарской области.

В период с 10.00 до 10.05 в Самаре будут включены электросирены и громкоговорящие устройства, установленные на крышах жилых и административных зданий. Работа электросирен означает сигнал «Внимание всем!». В это время по телевизионным и радиовещательным приемникам пройдет речевое сообщение о проводимой проверке.