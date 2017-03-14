Самарцы обсудят схему теплоснабжения города до 2032 года

Публичные слушания состоятся 6 апреля в 10.00 в форме открытой встречи с жителями города в актовом зале департамента городского хозяйства и экологии на улице Коммунистической, 17а. До 5 апреля, с понедельника по пятницу, в отделе делопроизводства и работы с обращениями граждан департамента принимаются предложения и замечания к проекту актуализации схемы. Свои пожелания и предложения самарцы также могут направить на электронную почту департамента: dgh@samadm.ru.