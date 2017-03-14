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В Самарской области предлагают увеличить вознаграждение для приемных родителей

С такой инициативой Благотворительный фонд «Радость», совет проекта «Крепкая семья» и Ассоциация многодетных семей Самарской области обратились в Самарскую губернскую думу.
 
Они предложили увеличить размер ежемесячных выплат на содержание приемного ребенка. Сегодня в регионе проводится активная работа по устройству детей в приемные семьи. Произошла индексация выплат, и семьи с приемными детьми были приравнены по льготам к многодетным семьям. Но при установленной в регионе средней величине прожиточного минимума в размере 9415 рублей размер выплаты составляет 6844 рубля. Предлагается рассмотреть возможность индексации выплат до уровня прожиточного минимума. 
Дата: 14 марта 2017 , 12:41
90
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Екатерина Елизарова
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