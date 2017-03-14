В Самарской области предлагают увеличить вознаграждение для приемных родителей

Они предложили увеличить размер ежемесячных выплат на содержание приемного ребенка. Сегодня в регионе проводится активная работа по устройству детей в приемные семьи. Произошла индексация выплат, и семьи с приемными детьми были приравнены по льготам к многодетным семьям. Но при установленной в регионе средней величине прожиточного минимума в размере 9415 рублей размер выплаты составляет 6844 рубля. Предлагается рассмотреть возможность индексации выплат до уровня прожиточного минимума.