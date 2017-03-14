За попытку зарезать полицейского задержали молодого самарца

По версии следствия, 13 марта примерно в 20.00 возле одного из домов на улице Белорусской в Куйбышевском районе Самары подозреваемый ударил стража порядка ножом в область шеи. После этого молодой человек скрылся с места преступления на автомобиле. Потерпевшего незамедлительно доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Через незначительный промежуток времени подозреваемый был задержан. В настоящее время жизнь и здоровье полицейского вне опасности, а в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.