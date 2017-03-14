Новый коллектор в Самаре заработает в сентябре
Об этом директор ГКУ СО «Управление капитального строительства» (УКС) Реналь Мязитов рассказал в ходе пресс-тура на строительную площадку.
Новая ветка коллектора, которую начали прокладывать в апреле прошлого года, призвана разгрузить работу уже существующего основного канала водосточной сети. Старый коллектор был построен в Самаре более 40 лет назад и уже не справляется с нагрузкой. Тем более что к чемпионату мира по футболу 2018 года в городе построят много новых объектов. Строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона решит задачу получения дополнительных мощностей. Его прокладывают от улицы Советской Армии до улицы Осипенко и Лесной.
Новый коллектор строится с использованием стеклопластиковых труб диаметром 1000 м. Их гарантийный срок службы – 50 лет. Строительство осуществляется как открытым (695,6 метра), так и закрытым способом (3803,3 метра). Закрытый способ ведется с помощью буровых установок, размещаемых в специальных оборудованных котлованах. То есть большую часть коллектора прокладывают под землей, поэтому жители города испытывают минимальные неудобства.
14 марта в ходе пресс-тура sgpress.ru показали, как ведутся открытые работы в районе Самарского зоопарка. Подробностями поделился директор УКС Реналь Мязитов. Данное управление выступает заказчиком строительства коллектора.
- Из всей длины трассы-дублера в 4,6 километра уже выполнено способом закрытого микротоннелирования порядка 78-80%. Это примерно 3100 погонных метров. Открытым способом выполнено почти 200. Цифры говорят сами за себя. Мы уже на финишной прямой. Основные и трудоемкие работы мы закончим в апреле, потом будет сдача объекта в эксплуатацию. Открытие коллектора запланировано на сентябрь этого года, - сообщил Реналь Мязитов.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
14 марта 2017
12
14 марта 2017
78
14 марта 2017
78
14 марта 2017
114
14 марта 2017
298
14 марта 2017
90
14 марта 2017
257
14 марта 2017 , 13:29
12
На днях за круглым столом собрались специалисты, имеющие отношение к застройке Самары на...
14 марта 2017 , 13:09
78
На 16 марта намечена плановая комплексная проверка региональной автоматизированной системы...
14 марта 2017 , 13:01
78
Постановление главы Самары Олега Фурсова о проведении публичных слушаний по проекту было...
14 марта 2017 , 12:49
68
Наш вуз показал высокие результаты в направлении «Физика и астрономия»....
14 марта 2017 , 12:41
90
С такой инициативой Благотворительный фонд «Радость», совет проекта «Крепкая...
14 марта 2017 , 12:33
114
ДТП произошло сегодня в 8:10.
14 марта 2017 , 12:27
298
В отношении 23-летнего парня возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5532
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
4610
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
12 марта 2017
3660
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
9 марта 2017
3584
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
19 февраля 2017
1162
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
2 марта 2017
707
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
760
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
616
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...