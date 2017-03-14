Новый коллектор в Самаре заработает в сентябре

Новая ветка коллектора, которую начали прокладывать в апреле прошлого года, призвана разгрузить работу уже существующего основного канала водосточной сети. Старый коллектор был построен в Самаре более 40 лет назад и уже не справляется с нагрузкой. Тем более что к чемпионату мира по футболу 2018 года в городе построят много новых объектов. Строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона решит задачу получения дополнительных мощностей. Его прокладывают от улицы Советской Армии до улицы Осипенко и Лесной.

Новый коллектор строится с использованием стеклопластиковых труб диаметром 1000 м. Их гарантийный срок службы – 50 лет. Строительство осуществляется как открытым (695,6 метра), так и закрытым способом (3803,3 метра). Закрытый способ ведется с помощью буровых установок, размещаемых в специальных оборудованных котлованах. То есть большую часть коллектора прокладывают под землей, поэтому жители города испытывают минимальные неудобства.

14 марта в ходе пресс-тура sgpress.ru показали, как ведутся открытые работы в районе Самарского зоопарка. Подробностями поделился директор УКС Реналь Мязитов. Данное управление выступает заказчиком строительства коллектора.

- Из всей длины трассы-дублера в 4,6 километра уже выполнено способом закрытого микротоннелирования порядка 78-80%. Это примерно 3100 погонных метров. Открытым способом выполнено почти 200. Цифры говорят сами за себя. Мы уже на финишной прямой. Основные и трудоемкие работы мы закончим в апреле, потом будет сдача объекта в эксплуатацию. Открытие коллектора запланировано на сентябрь этого года, - сообщил Реналь Мязитов.