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Мэрия Самары объявила аукцион на демонтаж незаконной рекламы

24 марта должен определиться победитель, который займется демонтажом незаконных рекламных конструкций, их хранением и последующей утилизацией.
 
Демонтировать будут рекламные конструкции в виде щитовых установок большого формата с размером рекламного поля одной поверхности 3х6 метра. При этом подрядчик должен проводить работы аккуратно, чтобы не повредить объекты благоустройства и городской инфраструктуры, на которых расположена или к которым прикреплена рекламная конструкция. После демонтажа он своими силами будет благоустраивать территорию, чтобы не портить внешний облик города.
 
Срок хранения демонтированных щитов составляет один месяц. Если за это время владельцы не появятся, то конструкции будут уничтожены на специальном полигоне. Работы подрядчик должен выполнить до 1 августа 2017 года. Мэрия Самары готова заплатить за это 965 тысяч рублей.
Дата: 13 марта 2017 , 17:15
167
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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