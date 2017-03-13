Из Самары можно будет улететь в Красноярск

Полеты по маршруту Самара - Красноярск будут осуществляться с 23 апреля по 22 октября 2017 года, по воскресеньям. Кроме того, в весенне-летнем расписании саратовская авиакомпания по воскресеньям вновь будет обслуживать маршрут Самара - Минеральные Воды, востребованный у пассажиров в минувшем сезоне.

Время полета рейса Красноярск – Самара 4 часа 25 минут, Самара – Минеральные Воды 2 часа. Регулярные рейсы по маршруту Минеральные Воды – Самара - Красноярск будут выполняться на самолете Ан-148, вместимостью 83 места в компоновке экономического класса. Тарифы, расписание и условия перевозки уточняйте на сайте авиакомпании.