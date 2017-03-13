Самарцев приглашают на выставку советских туристических плакатов

Выставка организована при поддержке департамента туризма Самарской области и уже была презентована в Севастополе и в Москве. Она приурочена к Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией 18 марта. В выставке примут участие и презентуют свои продукты представители туриндустрии Республики Крым.

Советские плакаты – это масштабное и уникальное явление в мировом искусстве. В СССР действовала настоящая школа, где специально и систематически учили искусству создания агитационного плаката, благодаря чему были созданы шедевры, поднявшие искусство плаката на небывалую высоту.