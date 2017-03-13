Самарцев приглашают влиться в "МедиаВолну" и побороться за 300 тысяч рублей
В Самарской области продолжается прием заявок на участие в V Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга – 2017».
Информационный партнер форума sgpress.ru приглашает активных и целеустремленных молодых людей принять участие в смене #МедиаВолна.
В этом году акцент смены будет сделан на сочетании теории и практики по различным направлениям. В рамках смены будет создана настоящая медийная среда, где каждый сможет «поработать» в печатных и электронных СМИ, на радио, в пресс-службе, в рекламе и PR.
Экспертами смены станут журналисты топовых российских изданий, ведущие информационных и развлекательных программ на тв и радио, успешные маркетологи и пиарщики, авторы новаторских медиа-проектов, блогеры и режиссеры. Все они поделятся с ребятами секретами профессионального мастерства.
Все участники «МедиаВолны» выступят со своими проектами и поборются за финансирование своих разработок. Опытные эксперты помогут им доработать идею и отшлифовать проект, выстроить презентацию и получить возможность выиграть грант на его реализацию. Суммарный грантовый фонд смены составляет 1 млн рублей. Его поделят между собой пять победителей смены. Обладатель первого места сможет получить 300 тысяч рублей, два серебряных победителя смены получат по 200 тысяч рублей, а двое бронзовых - по 150 тысяч рублей.
С 1 марта на смену уже зарегистрировались десятки участников. У желающих еще есть время присоединиться к ним. Зарегистрироваться можно на обновленном сайте форума http://ivolgaforum.ru/. Времени на регистрацию остается все меньше, прием заявок на «iВолга – 2017» продлится до середины мая.
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