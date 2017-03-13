Волейболисты «Новы» всухую уступили на домашней площадке «Факелу»

В составе гостей выступал воспитанник новокуйбышевской школы волейбола Дмитрий Волков.

- Мы поднимали сегодня очень много мячей, играли в какие-то моменты очень ярко, но вот реализовать некоторые ключевые доигровки в концовке не получалось, - говорит наставник «Новы» Константин Брянский. - По ходу матча пришлось поменять практически полностью состав. Та конфигурация состава, которая была в третьей партии, показала наиболее внятную и интересную игру. К сожалению, расстроили Алексеев и Болдырев. От этих игроков я ожидаю большего.



История противостояния команд на высшем уровне, таким образом, насчитывает 8 встреч. Во всех играх сильнее был наш соперник.«Факел» одержал 14-ю победу в текущем национальном первенстве, «Нова» потерпела 14-е поражение. Матч соперников в первом круге также завершился победой «Факела» в трех партиях.

Несмотря на поражение, «Нова» сохранила девятое место в турнирной таблице. Следующий матч она проведет 18 марта с «Газпромом-Югра» в Сургуте.