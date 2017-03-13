Самарские астрономы показали всем желающим Марс и Венеру

Астровстреча прошла на парковочной площадке рядом с торговым центром «Парк Хаус». Объектами наблюдения астрономов стали Луна, Марс и Венера. Поучаствовать в изучении небесных светил было предложено всем желающим. Планетами захотелось полюбоваться и детям, и взрослым. Организатор мероприятия - клуб любительской астрономии "АстроСамара" - планирует провести следующую встречу 24 марта. Главное, чтобы погода позволила.



Кстати, такие астровстречи называются "тротуарками". Тротуарная астрономия — вид любительской астрономии, возникший в 1960-х годах. Он заключается в том, что астрономы-любители выносят свои телескопы на тротуары и приглашают прохожих бесплатно понаблюдать за ночным небом.