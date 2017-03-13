Областное МВД заказало противопожарный аудит
ГУ МВД России по Самарской области провело электронный аукцион на оказание услуг по независимой оценке пожарного риска зданий.
Сегодня, 13 марта, закупка была переведена на этап определения поставщика. За 574 тысячи рублей эту работу для министерства согласилось выполнить ООО «Аудит пожарной безопасности». Фирме предстоит подготовить экспертное обоснование: систем обеспечения пожарной безопасности объектов; систем предотвращения пожара; систем противопожарной защиты; комплекса организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и т.д. Также предприятие должно подготовить заключение о соответствии объектов МВД требованиям пожарной безопасности.
Напомним, что 10 февраля 1999 года в здании Самарского главного управления внутренних дел на улице Куйбышева, 42 произошел крупный пожар. В нем погибли 57 сотрудников управления. Огонь полностью уничтожил здание, руины пришлось снести.
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