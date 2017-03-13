В Самаре прошла старейшая лыжная гонка Поволжья
Около тысячи участников вышли на старт старейшей лыжной гонки Поволжья и России на призы областной газеты «Волжская коммуна».
Впервые популярные соревнования состоялись в марте 1941 года. В минувшие выходные они прошли с участием сильнейших лыжников региона уже в 76 раз.
Впервые популярные соревнования состоялись в марте 1941 года. В минувшие выходные они прошли с участием сильнейших лыжников региона уже в 76 раз.
В массовых забегах на лыжной базе «Чайка» стартовали как совсем юные лыжники, так и ветераны, мастера лыжни. В забеге сильнейших лыжников России на 15 километров победу одержал двукратный победитель и двукратный серебряный призер зимней Универсиады в Алма-Ате-2017 23-летний Валерий Гонтарь. Вторым финишировал экс-чемпион России в спринте 35-летний Игорь Усачев, третьим – член сборной области Денис Багаутдинов. На дистанции 10 километров у женщин не было равных Виктории Казеевой из Тольятти.
Перед началом гонок руководители федерации лыжных гонок области вручили перспективному самарскому лыжнику Сергею Теплых удостоверение и значок мастера спорта России. Зимний лыжный сезон сильнейшие гонщики завершат в конце марта чемпионатом страны в Ханты-Мансийске.
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