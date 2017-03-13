«Крылья Советов» проиграли в гостях «Уфе» и опустились в зону вылета

Единственный мяч на шестой минуте встречи провел Иван Пауревич, замкнувший фланговую передачу Вячеслава Кротова. Хозяева набрали 31 очко и вышли на четвертое место, которое дает право участвовать в Лиге Европы. «Уфа» под руководством Сергея Семака одержала три победы подряд (две в чемпионате России и одну в Кубке). «Крылья Советов» проиграли второй матч подряд после возобновления чемпионата и с 15 очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

- Команда имела шансы для взятия ворот, но не удалось их реализовать, - прокомментировал итог встречи наставник «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко. - Быстрый гол испортил наши планы. Нужно исправлять ситуацию.

- В контратаках могли увеличивать преимущество, но не удалось этого сделать, - высказал свое мнение после матча главный тренер «Уфы» Сергей Семак. - Стоит признать, что тяжело пришлось нам во втором тайме.

«Уфа» – «Крылья Советов» (Самара) – 1:0 (1:0)

Гол: Пауревич, 6 (1:0).

«Уфа»: Беленов, Пуцко, Живоглядов, Аликин, Сухов, Засеев, Пауревич, Карп (Ванек, 60), Стоцкий, Игбун (Фатаи, 66), Кротов (Йокич, 77).

«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Таранов, Надсон, Гаджибеков (Визнович, 86), Родич, Мияйлович, Глеб, Башкиров (Чочиев, 77), Зуев, Паскуато.



По сравнению с предыдущей встрече в стартовом составе самарцев вместо Шелдона Бато и Алана Чочиева вышли вернувшийся после травмы капитан нашей команды Иван Таранов и новичок «Крыльев» серб Срджан Мияйлович.