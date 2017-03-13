«Крылья Советов» проиграли в гостях «Уфе» и опустились в зону вылета
В матче 19-го тура футбольной премьер-лиги самарские «Крылья Советов» проиграли в гостях «Уфе» с минимальным счетом – 0:1.
Единственный мяч на шестой минуте встречи провел Иван Пауревич, замкнувший фланговую передачу Вячеслава Кротова. Хозяева набрали 31 очко и вышли на четвертое место, которое дает право участвовать в Лиге Европы. «Уфа» под руководством Сергея Семака одержала три победы подряд (две в чемпионате России и одну в Кубке). «Крылья Советов» проиграли второй матч подряд после возобновления чемпионата и с 15 очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице.
- Команда имела шансы для взятия ворот, но не удалось их реализовать, - прокомментировал итог встречи наставник «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко. - Быстрый гол испортил наши планы. Нужно исправлять ситуацию.
- В контратаках могли увеличивать преимущество, но не удалось этого сделать, - высказал свое мнение после матча главный тренер «Уфы» Сергей Семак. - Стоит признать, что тяжело пришлось нам во втором тайме.
«Уфа» – «Крылья Советов» (Самара) – 1:0 (1:0)
Гол: Пауревич, 6 (1:0).
«Уфа»: Беленов, Пуцко, Живоглядов, Аликин, Сухов, Засеев, Пауревич, Карп (Ванек, 60), Стоцкий, Игбун (Фатаи, 66), Кротов (Йокич, 77).
«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Таранов, Надсон, Гаджибеков (Визнович, 86), Родич, Мияйлович, Глеб, Башкиров (Чочиев, 77), Зуев, Паскуато.
По сравнению с предыдущей встрече в стартовом составе самарцев вместо Шелдона Бато и Алана Чочиева вышли вернувшийся после травмы капитан нашей команды Иван Таранов и новичок «Крыльев» серб Срджан Мияйлович.
В следующем туре «Крылья Советов» дома должны принимать дома «Ростов». Состоится ли игра в воскресенье, 19 марта, на «Металлурге», должна определить столичная комиссия РФПЛ, которая посетит Самару в понедельник.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
13 марта 2017
24
13 марта 2017
68
13 марта 2017
305
13 марта 2017
361
13 марта 2017
127
13 марта 2017
121
13 марта 2017 , 16:59
24
Авиакомпания «Саратовские авиалинии» открывает новый регулярный рейс из...
13 марта 2017 , 16:23
68
18 марта с 11.00 до 15.00 на территории торгового центра «Амбар» в Самаре...
13 марта 2017 , 15:41
305
Как сообщили sgpress.ru в Самарской таможне, сегодня – последний рабочий день начальника...
13 марта 2017 , 15:39
77
Новокуйбышевские спортсмены в домашнем матче 23-го тура чемпионата России среди мужских команд...
13 марта 2017 , 15:35
102
В Самарской области продолжается прием заявок на участие в V Молодежном форуме Приволжского...
13 марта 2017 , 14:54
218
ДТП со смертельным исходом произошло вчера около полуночи на 1 километре трассы...
13 марта 2017 , 14:47
361
Этнографический комплекс будет расположен в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5485
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
4549
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
9 марта 2017
3540
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
14 февраля 2017
3527
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
19 февраля 2017
1146
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
2 марта 2017
672
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
726
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
581
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...