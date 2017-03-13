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В Тольятти бойцы Росгвардии задержали похитительницу джинсов

В отношении 24-летней безработной жительницы Тольятти возбуждено уголовное дело за покушение на грабеж.
 
Из материалов дела следует, что женщина намеревалась похитить куртку и джинсы в одном из магазинов одежды в Автозаводском районе города. Работники торговой точки сообщили об инциденте в полицию. Оперативный дежурный направил на место происшествия патрульный экипаж, находившийся ближе всего. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии задержали предполагаемую злоумышленницу и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса полицейские установили личность задержанной. Выяснилось, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и мошенничество. 
Дата: 13 марта 2017 , 12:20
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области
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