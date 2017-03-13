В Тольятти бойцы Росгвардии задержали похитительницу джинсов

Из материалов дела следует, что женщина намеревалась похитить куртку и джинсы в одном из магазинов одежды в Автозаводском районе города. Работники торговой точки сообщили об инциденте в полицию. Оперативный дежурный направил на место происшествия патрульный экипаж, находившийся ближе всего. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии задержали предполагаемую злоумышленницу и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса полицейские установили личность задержанной. Выяснилось, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и мошенничество.