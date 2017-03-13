В Самарской области стало меньше больных туберкулезом

В то же время отмечается превышение на 21,5% показателя заболеваемости в РФ и на 23% в Приволжском федеральном округе. Из 35 административных территорий Самарской области рост заболеваемости в 2016 году зарегистрирован в 3 городах (Сызрань, Новокуйбышевск, Отрадный) и 13 сельских районах (Богатовский, Камышлинский, Шенталинский, Безенчукский, Большечерниговский, Нефтегорский, Красноярский, Пестравский, Красноармейский, Борский, Волжский, Кинельский, Похвистневский). Сложная эпидемиологическая ситуация по туберкулезу обусловлена, в том числе, существенными изменениями в экологии возбудителя, увеличилось число штаммов, что значительно осложняет борьбу с этой инфекцией.