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Самарцы гибнут в талых водах

Окончательный поворот погоды на весну не за горами, все чаще случаются оттепели.

В таких условиях на водоемах начинает активно таять лед. Несмотря на то, что реки еще не вскрылись, само наличие «корки» отнюдь не означает, что пересекать их безопасно. На водных объектах региона участились происшествия, и некоторые, увы, заканчиваются трагично.
 
Например, 26 февраля в селе Красные Ключи Похвистневского района в овраге, наполненном талой водой, утонули два подростка. 6 февраля у правого берега реки Самары, возле Южного моста, под лед провалилась лыжница. Женщину спасли оказавшиеся неподалеку люди.
 
В особой зоне риска - любители катания на снегоходах, поскольку тяжелая техника очень легко проламывает подтаявший лед. В конце февраля на территории региона случилось два подобных происшествия. В обоих случаях избежать трагедии помогли опять-таки очевидцы. Повезло и двум «экстремалам», которые 6 марта попали в полынью на снегоходе около поселка Гранный.
 
Управление гражданской защиты администрации Самары предупреждает, что выходить на лед крайне опасно. Берегите свои жизни и здоровье, откажитесь от рискованного развлечения.
 
В случае если вы увидели провалившихся под лед людей, действуйте так:
 
- срочно зовите на помощь находящихся рядом; - связавшись друг с другом ремнями, шарфами, ползком добирайтесь до пострадавшего. Желательно, чтобы самый легкий двигался первым, и так же, ползком, вытягивайте пострадавшего на берег. Используйте находящийся поблизости подсобный материал: доски, палки и т.п.;
 
- окажите первую помощь пострадавшему;
 
- вызовите на место происшествия специалистов.
Дата: 11 марта 2017 , 15:38
74
Автор текста: Игорь Озеров
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