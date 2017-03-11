Губернатор провел совещание по подготовке к чемпионату в Самаре
В губернском правительстве состоялось заседание регионального организационного комитета «Россия-2018» Самарской области под председательством Николая Ивановича Меркушкина. Тема - подготовка к предстоящему мировому футбольному первенству.
Открывая встречу, губернатор отметил, что достойное проведение чемпионата - это не просто задача номер один, это исторический шанс для развития Самары и всего нашего региона, важный инструмент, позволяющий решить многие проблемы территории, копившиеся годами.
- 2017 год для нас особенный. До начала первенства осталось совсем немного времени - уже меньше 500 дней. И каждый из них надо использовать с максимальной отдачей. Вся наша работа должна быть подчинена одной цели - созданию условий для качественной подготовки и проведения спортивного праздника. Нам предстоит завершить строительство необходимой инфраструктуры, привести город в порядок уже к концу года, - сказал он.
Подготовка идет сразу по нескольким направлениям. Разработана и реализуется областная госпрограмма, ответственный исполнитель которой - губернское министерство спорта, а соисполнители - структурные подразделения регионального правительства. О реализации намеченного доложил вице-губернатор Александр Борисович Фетисов.
Ведется масштабное строительство объектов - спортивных, транспортной, медицинской и инженерной инфраструктуры. Выполняются работы по обновлению внешнего облика города- организатора.
Проводится реконструкция дорог от аэропорта до стадиона, их строительство на территории вокруг арены, ремонт внутригородских. Ремонтируются и реставрируются дома вдоль гостевых и туристических маршрутов. В настоящий момент в полном объеме приведено в порядок 127 зданий, 16 объектов культурного наследия.
Будет улучшена инфраструктура учебно-тренировочной базы ПФК «Крылья Советов» - реконструируют футбольное поле, а также модернизируют номерной фонд. Вторая база команд - гостиничный комплекс «Русская охота», у территории которого в этом году построят футбольное поле. Кроме того, ведутся строительно-монтажные работы на трех предматчевых тренировочных площадках.
В рамках операционной деятельности реализуются программы по улучшению гостиничной и медицинской инфраструктуры, подготовке сферы общественного питания, а также две волонтерские.
- Сегодня нами взят высокий темп. Я уверен, совместными усилиями мы достигнем необходимого результата, - отметил вице-губернатор.
Напомним: Самара примет шесть игр чемпионата: матчи групповой стадии (в том числе одну из встреч сборной России), 1/8 и 1/4 финала.
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