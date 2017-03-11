В Самаре к мундиалю отремонтируют 191 здание
На этой неделе глава города Олег Фурсов провел совещание по вопросам благоустройства гостевых маршрутов, расположенных на территории Железнодорожного, Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов.
В совещании приняли участие главы районных администраций, руководители профильных департаментов и муниципальных предприятий.
Благоустройство территории вдоль гостевых маршрутов - одна из приоритетных задач для городских и районных властей в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России. Подготовлены развертки улиц, составлены подробные планы, в них учтены все объекты, которые нужно привести в порядок. На совещании обсудили обновление фасадов, ремонт тротуаров, замену остановочных павильонов и урн, озеленение.
Первоочередное внимание будет уделено фасадам зданий. Часть многоквартирных домов отремонтируют за счет средств регионального Фонда капитального ремонта, часть обновят силами районов.
Уже обновили фасады 149 объектов культурного наследия. В 2017 году необходимо отремонтировать 191 здание, для 67 из них планируют привлечь меценатов.
Районные власти провели большую работу с владельцами объектов потребительского рынка. За счет средств собственников отремонтируют фасады и ограждения предприятий. Например, на территории Ленинского района запланирован комплексный ремонт зданий ГРЭС и Губернского рынка.
Мэр поручил главному архитектору города Алексею Самарцеву и главам администраций уделить особое внимание оформлению фасадов первых этажей зданий, в которых расположены объекты потребительского рынка. Рекламные конструкции и в целом внешнее оформление магазинов должны соответствовать единой архитектурно-художественной концепции благоустройства, принятой в прошлом году.
Продолжается работа и по сносу нелегитимных объектов торговли. Запланировано ликвидировать их возле железнодорожного вокзала и автостанции «Аврора», а тем, что установлены на законных основаниях, придадут опрятный вид. Изменения коснутся и традиционных киосков по продаже газет и журналов. Большую часть из них собственник обновит к ЧМ-2018.
Также затронули тему ремонта дорог и общественных зон. В 2017 году будут отремонтированы улицы, прилегающие к площади имени Куйбышева. Там появятся дополнительные парковочные места и будет проведено комплексное озеленение. В парке Щорса отреставрируют входную группу. Обновят стелу на улице Главной, а здание бывшего мукомольного завода украсят баннером с символикой чемпионата.
- Мы окончательно уточнили работы, которые необходимо выполнить. Сейчас нужно определиться с источниками финансирования, и как только поступят средства, работы будут развернуты в полном объеме, - сказал Олег Фурсов. - Бюджет очень непростой, и поэтому мы ищем дополнительные источники финансирования. Самара должна достойно встретить гостей чемпионата мира по футболу.
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