За зиму с улиц Самары вывезено 540 тысяч тонн снега
Каждый день самарские коммунальщики вывозят с улиц города до 5 тысяч тонн снега.
Это необходимо, чтобы талые воды не затопили важные для города объекты, например, метро. В ночное время на улицах города работает 168 единиц техники, а при работе в две смены их число увеличивается до 300. Снег вывозится на полигон утилизации.
- Эти работы проводятся в преддверии месячника по благоустройству, – рассказал заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев. – Весной «оттаивает» мусор, скопившийся за зиму на газонах и обочинах дорог. Мы вывозим снег, обеспечивая тем самым возможность своевременной комплексной уборки дорог. Затем наступит очередь моющей техники и уличных «пылесосов». Следующий этап – подготовка улично-дорожной сети к летнему периоду: нанесение дорожной разметки, покраска деревьев.
Это необходимо, чтобы талые воды не затопили важные для города объекты, например, метро. В ночное время на улицах города работает 168 единиц техники, а при работе в две смены их число увеличивается до 300. Снег вывозится на полигон утилизации.
- Эти работы проводятся в преддверии месячника по благоустройству, – рассказал заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев. – Весной «оттаивает» мусор, скопившийся за зиму на газонах и обочинах дорог. Мы вывозим снег, обеспечивая тем самым возможность своевременной комплексной уборки дорог. Затем наступит очередь моющей техники и уличных «пылесосов». Следующий этап – подготовка улично-дорожной сети к летнему периоду: нанесение дорожной разметки, покраска деревьев.
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