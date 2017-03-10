Сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную нефтебазу под Тольятти

На промышленной площадке в Ставропольском районе Тольятти находилось 16 малогабаритных нефтеперерабатывающих установок и более 20 подземных цистерн для сырья и готовой продукции. На этих мощностях якобы могло производиться до тысячи тонн нефтепродуктов ежемесячно. Оперативники задержали жителя Тольятти, причастного к организации подпольного бизнеса, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконное предпринимательство".