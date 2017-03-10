Юная самарчанка написала одно из лучших писем Илье Муромцу

Свои послания былинному герою отправили больше ста детей из Москвы, Липецка, Самары, Петрозаводска, Красноярска, Краснознаменска, Челябинска, Владимирской области и других регионов России. Самарчанка Мила Самсонова заняла в конкурсе второе место. Она написала богатырю трогательное и патриотическое письмо, сообщает самарское отделение Почты России. В награду девочка получит билет на интерактивное театрализованное представление «Сказ об Илье Муромце» и памятные подарки.