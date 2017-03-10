Самарский технический университет вошел в мировой рейтинг вузов

Рейтинг ежегодно выпускается Международным советом ученых в рамках программы Global World Communicator. В этом году опубликованная часть списка включает 600 вузов мира. В ТОП-600 вузов мира СамГТУ занял 539 позицию.

Мировой профессиональный рейтинг университетов складывается из трех направлений. Первое – это академическое ранжирование, где оцениваются возможности университета (численность, состав студентов и научно-преподавательского состава вуза). Второе направление - это доступность информации на англоязычной версии домашней страницы сайта вуза. Третье – это репутационное ранжирование, где учитываются ранги университетов в глобальных и национальных рейтингах и результаты экспертного опроса членов Международного совета ученых.