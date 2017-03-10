В Самаре пожилая наркосбытчица отправится на 10 лет в колонию

Судом установлено, что 9 ноября 2016 года старушка, находясь возле дома 95 по улице Чекистов в Самаре, продала жителю города 0,63 грамма героина. Когда ее задержали сотрудники полиции, то обнаружили у нее в кармане еще 3,35 грамма героина. Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимую виновной и назначил ей наказание сроком 10 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.