В Самарской области полицейские задержали продавца оружия

Полицейские также обнаружили у задержанного незаконно хранившийся порох. Сейчас в отношении продавца и покупателя возбуждены уголовные дела, ведется следствие. Их удалось найти и задержать в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая проводилась на территории региона в течение десяти дней. Основная цель операции – предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

В ходе операции сотрудники органов внутренних дел Самарской области изъяли 141 единиц оружия. Органы предварительного следствия возбудили 42 уголовных дела по фактам незаконного хранения и изготовления оружия. Полицейские выявили 34 лица, подозреваемых в совершении данных преступлений.