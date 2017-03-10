В Самарской области полицейские задержали продавца оружия
В Исаклинском районе Самарской области 68-летнего мужчину подозревают в изготовлении и продаже самодельного пистолета своему знакомому.
Полицейские также обнаружили у задержанного незаконно хранившийся порох. Сейчас в отношении продавца и покупателя возбуждены уголовные дела, ведется следствие. Их удалось найти и задержать в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая проводилась на территории региона в течение десяти дней. Основная цель операции – предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.
В ходе операции сотрудники органов внутренних дел Самарской области изъяли 141 единиц оружия. Органы предварительного следствия возбудили 42 уголовных дела по фактам незаконного хранения и изготовления оружия. Полицейские выявили 34 лица, подозреваемых в совершении данных преступлений.
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