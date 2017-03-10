На прилавки самарских магазинов не попали 173 килограмма опасной рыбы
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области в 2016 году проверили 62 торговых точки и 4 цеха по производству рыбы.
Они отобрали 133 пробы замороженной рыбы и морепродуктов российских производителей для лабораторных исследований, из них 65 проб на содержание глазури и 68 проб на содержание фосфатов. Только две пробы - креветки производства калужского завода и рыба минтай из Китая - не соответствовали гигиеническим нормам по содержанию массовой доли глазури. А вот за отсутствие маркировки и нарушение условий хранения была забракована и снята с реализации 61 партия рыбной продукции объемом 173 кг.
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