Большая часть самарцев пьет качественную воду
Управление Роспотребнадзора по Самарской области подвело итоги санитарно-эпидемиологического надзора за организацией централизованного водоснабжения населения региона в 2016 году.
В целом по области качественную воду употребляет 83,1% населения и этот показатель по сравнению с прошлогодним улучшился. В 2015 году он составлял 81,6%. Из 3,2 миллиона человек 2 миллиона обеспечены качественной питьевой водой. Чуть менее полезную воду употребляет 655 тысяч человек, еще 488 тысяч пьют некачественную воду. В Самаре из 1,017 миллиона жителей 996 тысяч человек (85,0%) обеспечивались доброкачественной водой, 133 тысяч человек (11,4%) – водой приемлемого качества. А вот водопроводы некоторых территорий, таких как Чапаевск и Новокуйбышевск, оценены как подающие недоброкачественную питьевую воду высокой жесткости.
В целом, как сообщает Роспотребнадзор, по Самарской области в последние годы сохраняется тенденция улучшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям в сравнении с показателями предыдущих лет.
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