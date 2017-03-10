Новая структура по охране объектов культуры объединит Самару и область
Об этом руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко рассказал на заседании Общественного совета при Думе городского округа Самара.
До 2015 года в городе действовал Межведомственный координационный совет по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории Самары. В мае 2015 года его упразднили. При этом 15 июня 2015 года в структуре областного правительства было создано управление государственной охраны объектов культурного наследия. Несмотря на то, что между возглавляемым Филипенко управлением и городскими властями налажено взаимодействие, координировать работу в таком важном вопросе, как сохранение памятников культуры, порой непросто. Новая структура, которая может появиться до конца 2017 года, должна улучшить работу в этом направлении.
Стоит отметить, что всего в Самаре насчитывается почти 900 объектов культурного наследия. Часть из них отреставрируют и приведут в порядок к чемпионату мира по футболу 2018 года. Средства на это уже заложены в бюджеты всех уровней. Привлекаются и частные инвестиции – это позволяют последние изменения в Федеральный закон об объектах культурного наследия. Например, для объектов культуры, находящихся в собственности региона или муниципалитета, может быть установлена льготная аренда. Напомним, что на средства инвесторов в городе уже не первый год ремонтируются фасады исторических зданий. Сегодня меценатам важно вкладывать деньги в их реставрацию. Одновременно с этим, по причине изменений в федеральное законодательство, принятая в 2011 году в Самаре программа «Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012-2020 годы утратила свою актуальность. По словам руководителя департамента культуры, туризма и молодежной политики Татьяны Шестопаловой, программа от 2011 года была первой попыткой системно подойти к вопросу сохранения памятников культуры. Теперь она нуждается в доработке. В декабре 2016 года глава Самары Олег Фурсов выступил с инициативой создать на базе действующей программы новую. Сегодня этот вопрос также прорабатывается.
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