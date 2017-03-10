Качество капремонта в Самарской области усилят за счет экспертизы

Речь идет о зданиях, ремонт которых частично или полностью финансируется за счет бюджетных средств. По словам заместителя главы Министерства строительства России Хамита Мавлиярова, это должно усилить качество проводимого ремонта и обеспечить безопасность зданий.

«Иногда под строкой капитального ремонта проводят реконструкцию здания и затрагивают основные несущие характеристики объекта, но считают, что все это можно профинансировать по строке « капремонт». В ряде случаев мы видим, что такая экономия не всегда хорошо заканчивается. Новый документ позволит поставить ситуацию под контроль», - подчеркивает Мавлияров.

Теперь для проведения серьезного капитального ремонта потребуется специальная экспертиза.