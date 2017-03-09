МП «Инженерные системы» отсудили у «Т Плюс» долг в 5 миллионов рублей
Сегодня Арбитражный суд Самарской области удовлетворил исковое заявление муниципального предприятия к ресурсоснабжающей организации о взыскании 5,3 миллионов рублей.
В эту сумму входит 4,9 миллиона рублей основного долга, 462 тысячи рублей пени, а также 49 тысяч рублей расходов по государственной пошлине. МП «Инженерные системы» отвечает за работу ливневой канализации в Самаре, которая предназначена для отвода дождевых и талых вод по сетям с выпусками в коллектор, водоемы или придорожные кюветы. Предприятие оказывает услуги по приему и транспортировке сточных вод, а также собирает плату за пользование системой дождевой канализации. Именно за эти услуги «Т Плюс» задолжал МП «Инженерные системы». В материалах дела не указан период образования долга.
Стоит отметить, что в ноябре 2016 года МП уже взыскивала с «Т Плюс» деньги по аналогичному заявлению. Тогда «Инженерные системы» отсудили у ресурсоснабжающей организации 4,9 миллиона рублей за прием и сброс сточных вод и загрязняющих веществ в канализацию за 1 квартал 2016 года.
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