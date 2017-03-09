В Самаре началась подготовка к весеннему паводку

До 20 марта городской противопаводковой комиссии предстоит составить план по подготовке к безаварийному пропуску воды на территории Самары в период весеннего половодья и направить его в структурные подразделения мэрии, а также главам администраций внутригородских районов. Прежде всего, необходимо будет посчитать количество жилых домов и населения, объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства, попадающих в зоны периодического подтопления при половодье, интенсивном паводке и наводнении.

Департаменту промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг поручено принять необходимые меры по предотвращению неблагоприятных санитарно-эпидемиологических последствий в условиях весеннего паводка в санитарных зонах городских кладбищ. Департаменту образования предстоит организовать работы пунктов временного размещения населения в чрезвычайных ситуациях. Контролировать ситуацию будет первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.