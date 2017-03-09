В Тольятти картежник убил женщину за шулерство в игре

39-летняя женщина распивала спиртные напитки и играла в карты со своим соседом в его квартире. Во время игры мужчина заподозрил гостью в шулерстве и попросил уйти. Уже в подъезде они начали скандалить, и тогда хозяин квартиры избил женщину. Ее госпитализировали в больницу без сознания, где она позже скончалась. Полицейские опросили соседей и задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.