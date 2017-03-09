В Самаре начали снимать с деревьев праздничную иллюминацию
Специалисты МП «Самарагорсвет» приступили к этой работе с сегодняшнего дня.
Главный инженер предприятия Владислав Богунов сообщил sgpress.ru, что всего предстоит убрать с улиц 121 километр гирлянд. Речь идет о праздничной иллюминации, которой украсили городские деревья в декабре 2016 года. После новогодних каникул муниципалитет принял решение продлить горожанам праздник, и гирлянды оставили до Международного женского дня. Светодиодные ленты деревьям не вредят.
Всего на уборке иллюминации задействовано 7 автоподъемников и 15 человек. По словам Владислава Богунова, снятие гирлянд с деревьев – работа кропотливая и требующая аккуратности, ведь эти украшения Самаре понадобятся уже к следующему декабрю.
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