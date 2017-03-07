Самарцы получат единые квитанции на оплату ЖКУ и капремонта

В этих квитанциях будет выставлен счет за оплату жилищно-коммунальных услуг, а также взносов за капремонт. Фонд капитального ремонта Самарской области сообщает, что в Самаре такие квитанции пока получат только собственники, проживающие в Приволжском и Солнечном микрорайонах. Речь идет о жителях 258 многоквартирных домов, которые обслуживает управляющая компания «Приволжское ПЖРУ».