Самарские инновационные компании получат 80 миллионов рублей

Государственный Фонд содействия инновациям объявил победителей сразу четырех конкурсов.

По информации Единого портала инновационной деятельности региона, самарские проекты-победители конкурсов «Умник», «Умник-НТИ», «Коммерциализация» и «Старт» получат более 80 миллионов рублей. Так, например, эксперты Фонда утвердили 29 самарских и тольяттинских проектов, которые получат гранты по 500 тысяч рублей в рамках конкурса «Умник». Программа ориентирована на молодых ученых и специалистов. Этот грант выдается на 2 года для проведения научно-исследовательских работ с перспективой дальнейшей коммерциализации результатов. Участнику должно быть не более 30 лет. Больше всего грантов конкурса «Умник» выиграли проекты Самарского государственного технического университета – их оказалось десять. Кроме того, финансирование получат 7 проектов из Самарского государственного университета, 5 проектов из Самарского государственного медицинского университета.