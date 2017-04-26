Звезды мировой балетной сцены выступят в Самаре

Он обещает стать главным событием музыкального театра начала 87 театрального сезона. В этом году программа фестиваля включает два гала-концерта и три спектакля. Откроется фестиваль большим гала-концертом с участием звезд мировой балетной сцены.Алла Шелест - одно из самых значительных имен в истории российского балета ХХ века. Почти 25 лет она танцевала на прославленной сцене Петербургского Государственного академического Мариинского (тогда Ленинградского им. Кирова) театра. В 1970-1973 годах Алла Шелест возглавляла балетную труппу нашего театра.Фестиваль ежегодно собирает лучших российских балерин и танцовщиков. Тематика каждого форума отражает грани таланта Аллы Шелест - балерины и хореографа. Фестиваль сегодня не просто культурное событие в мире танца, а поддержка традиций русского классического балета. Он проходит при поддержке Правительства Самарской области.Открытие фестиваля - 20 октября в 18:30Гала-концерт22 октября в 18:30Балет А. Адана «Жизель»25 октября в 18:30Балет Л. Минкуса «Баядерка»28 октября в 18:30Балет П. Чайковского «Спящая красавица»Закрытие фестиваля - 29 октября в 18:30Гала-концерт