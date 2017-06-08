Звезда европейских мюзиклов выступит в Самаре во имя дружбы

Соглашение о партнерстве между Самарой и Штутгартом было заключено 29 июня 1992 года. На протяжении 25 лет между городами-партнерами ведется плодотворное сотрудничество, реализуются различные театральные, музыкальные, художественные и образовательные проекты. С 21 по 25 июня 2017 г. Самара примет официальную делегацию из Штутгарта под руководством Обербургомистра Штутгарта господина Фрица Куна.В рамках культурного сотрудничества впервые в Самаре пройдут гастроли знаменитого актера Кевина Тарта, обладающего широким певческим диапазоном от лирического тенора до баритона.Более 30 лет Кевин Тарт выступает на подмостках самых известных мюзиклов Германии и Австрии: «Бал вампиров», «Титаник», «Кабаре», «Кошки», «Красавица и чудовище», «Суини Тодд» и многих других. В числе его персонажей - главный герой мюзикла «Принц-студент» Джулиан Марш из 42nd street, герцог Бэкингем из «Трех мушкетеров», Томас Эндрюс из «Титаника» (номинация на Tony Award).Широкую известность Кевину Тарту принесла роль графа фон Кролока в мюзикле Романа Полански. Режиссер увидел Кевина Тарта в музыкальной постановке «Красавицы и Чудовища» и нашел его «идеальным графом фон Кролоком». Именно Кевина Тарта Полански выбрал на главную роль в первой немецкой постановке «Бала вампиров» в Штутгарте в 2000 году. Кевин Тарт играет эту роль в разных городах Германии, считая ее главной в своей жизни.Кевин Тарт покорил сердца российских поклонников жанра мюзикла, неоднократно принимая участие в сольных концертах, а также с программой «Хиты Бродвея и не только» в Петербурге. На концерте в Самаре Кевин Тарт исполнит самые известные и любимые публикой арии из популярных европейских мюзиклов. Площадка Самарской филармонии в этот вечер станет местом, где ведется диалог культур народов двух стран, а язык музыки, не требующий перевода, объединяет людей разных национальностей.