Звезда белорусского футбола Александр Глеб все-таки сыграет за «Крылья Советов»

Белорусский полузащитник Александр Глеб подписал контракт с «Крыльями Советов».



Соглашение рассчитано до завершения этого сезона с возможностью пролонгации. Александр прибыл в расположение нашей команды накануне и прошел полный медицинский осмотр в одной из клиник Анталии.



Вчера генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков и Александр Глеб оформили все документы, связанные с переходом футболиста в наш клуб. В сезоне-2011/2012 он провел за самарскую команду 8 матчей и сделал одну результативную передачу. За «Крылья» Александр будет выступать под номером 11.



Глеб родился 1 мая 1981 года в Минске. Он провел 55 матчей за национальную сборную страны и шесть раз признавался лучшим футболистом Белоруссии. Также полузащитник играл за борисовский БАТЭ, с которым пять раз становился чемпионом своей страны, немецкие «Штутгарт» и «Вольфсбург», лондонский «Арсенал», турецкие «Коньяспор» и «Генчлербирлиги» и испанскую «Барселону», с которой выигрывал чемпионат Испании, Кубок страны и Лигу чемпионов.



За сборную Белоруссии Глеб дебютировал в 2001 году, с тех пор проведя за нее 76 матчей и забив шесть мячей. В последнее время футболист выступал за белорусский БАТЭ.